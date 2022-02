Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma galinha foi encontrada à solta no início da manhã de segunda-feira perto da sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos (O Pentágono), escreveu a Liga de Bem-Estar Animal de Arlington (AWLA) através de uma publicação no Instagram.

Chelsea Jones, porta-voz da organização, disse num e-mail que não podia revelar o local exato onde a ave foi avistada, acrescentando que esta fica sob custódia de um membro do pessoal, que tem uma pequena quinta em Virgínia Ocidental.

“Não nos é permitido revelar exatamente onde [a galinha] foi encontrada”, disse Jones. “Só podemos dizer que foi num ponto de controlo de segurança“.

E brincou: “aparentemente, a resposta à pergunta ‘porque é que a galinha atravessou a estrada’ é: para chegar ao Pentágono”, pode ler-se na descrição da publicação da Liga.

A galinha que já ganhou notoriedade própria, foi batizada Henny Penny (alusão ao conto popular sobre a galinha que pensa que o “céu está a cair”).

Jimmy Fallon já interpretou uma música sobre Henny Penny no seu programa “The Tonight Show”: “És uma ‘cacarejadora’ normal ou um espião disfarçado?”, cantou o comediante no episódio de terça-feira.

Fica por descobrir, de onde terá vindo a galinha e como chegou ao Pentágono.