As portuguesas Patrícia Mamona, no triplo salto, e Lorene Bazolo, nos 60 metros, classificaram-se quarta-feira no terceiro lugar das respetivas provas no decorrer do ‘meeting’ de atletismo de pista coberta de Mondeville, norte de França.

Mamona, atual campeã da Europa ‘indoor’, conseguiu como melhor salto 14,13 metros, ficando assim atrás da francesa Rougy Diallo, que atingiu os 14,24, e da cubana Leyanis Perez, creditada com 14,15.

A triplista lusa foi em crescendo até ao terceiro ensaio, com 13,77, 14,04 e 14,13, ocupando então o segundo lugar na prova, atrás de Diallo. Só seria passada pela cubana na última série de saltos.

Patrícia Mamona teve uma segunda parte do concurso menos boa, com 14,01, 13,92 e um salto nulo, quando arriscou mais para melhorar a posição que tinha.

Na mesma prova competiu outra saltadora de Portugal, Susana Costa, para ser nona com 13,31.

Quanto a Lorene Bazolo, correu por duas vezes em 7,29 segundos, na meia-final e final, o que é a sua melhor marca do ano e o seu melhor registo em quatro anos.

Na final, perdeu para a trinitária Michelle Ahye (7,24) e para a norte-americana Kayla White (7,25).

Já nos 400 metros, Ricardo dos Santos competiu na primeira série, onde foi terceiro, com a marca de 48,37 segundos (sétimo no conjunto dos resultados).