A Procuradoria-Geral da República (PGR) abriu um inquérito ao antigo presidente do Sporting e ex-concorrente do Big Brother Famosos, Bruno de Carvalho, confirmou esta quarta-feira a PGR ao Observador.

O inquérito decorre na “secção especializada integrada de violência doméstica” de Sintra. Em causa, estão comportamentos considerados abusivos no reality show da TVI, Big Brother Famosos, para com uma outra concorrente com quem manteria uma relação.

A PGR investigou o caso depois de uma queixa da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, por um alegado “comportamento ameaçador” do ex-presidente do Sporting.

A Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, entidade que está integrada na Presidência do Conselho de Ministros, considerou que o comportamento do concorrente Bruno de Carvalho é “suscetível de configurar a prática de crime público de violência doméstica, na forma psicológica e física”.

Em comunicado, a comissão adiantou que teve conhecimento de vídeos divulgados nas redes sociais que são retirados do Big Brother, em que se pode “assistir ao comportamento ameaçador do concorrente Bruno de Carvalho para com a sua namorada, a concorrente Liliana, chegando inclusive a agarrar o seu pescoço de forma indelicada e evidentemente desconfortável”.

ERC recebe queixas: “Encontram-se em apreciação”

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social confirmou também, esta quarta-feira, que recebeu queixas sobre alegadas situações de violência psicológica e física no programa da TVI Big Brother Famosos, as quais “encontram-se em apreciação”.

A ERC “confirma a receção de participações, submetidas por cidadãos e associações representativas, a respeito de alegadas situações de violência psicológica e física verificadas no programa Big Brother Famosos, emitido pela TVI”, quando questionada sobre o tema.

“Estas participações encontram-se em apreciação pelos serviços da entidade“, acrescenta o regulador dos media. Sobre o ponto de situação, a ERC salienta que, “quando houver uma decisão a respeito das mesmas”, o regulador “procederá como habitualmente à sua divulgação pública no seu sítio eletrónico”.

Bruno de Carvalho diz que nunca exerceu “violência sobre ninguém”, alegada namorada confirma

Na última gala do Big Brother Famosos, em que Bruno de Carvalho acabou expulso pelo público, o ex-presidente do Sporting começou por dizer que não se reconhece na queixa. E assegurou que “nunca” exerceu “violência sobre ninguém”. “Ia exercer sobre uma pessoa que amo, que tenho tentado proteger desde que cá entrei?”, questiona.

Bruno de Carvalho manteria uma relação com a cantora Liliana Almeida, que também foi chamada a reagir à queixa e às imagens que têm sido transmitidas. “Fiquei surpreendida”, disse, acrescentando que não percebe “qual é o ponto que faz espoletar isto tudo”. Só quem está cá dentro é que sabe o que se passa aqui”, defendeu. E garantiu que “nunca” se sentiu “subjugada” nem “dominada”. “Pensei sempre pela minha cabeça.”

Programa perde patrocinador

Na sequência deste episódio, a empresa de apostas Betano “decidiu terminar, com efeitos imediatos, o patrocínio” ao programa em questão. A decisão da suspensão já foi, entretanto, comunicada à TVI.

Também a Vinted, que aposta na venda e troca de itens novos ou usados, suspendeu a publicidade no reality show da TVI: “Como parte de uma ampla estratégia de publicidade televisiva com uma série de programas e canais, a Vinted anuncia, num formato de telepromoção, no Big Brother. Após os recentes acontecimentos no programa, podemos confirmar que estamos a suspender a nossa publicidade no Big Brother para o resto da série”.