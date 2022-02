Os metadados de dois vídeos publicados esta sexta-feira por separatistas pró-russos a anunciar evacuações nas regiões fronteiriças da Ucrânia mostram que os arquivos foram criados há dois dias, confirmou a agência de notícias AP.

No vídeo do líder de Donetsk, Denis Pushilin, este adianta que a Rússia preparou alojamento para deslocados. Pushilin alegou na declaração transmitida no Telegram na tarde desta sexta-feira que o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ordenaria uma ofensiva iminente na área.

Leonid Pasechnik, líder rebelde de Luhansk, publicou também um vídeo semelhante na sua conta do Telegram esta sexta-feira. O Telegram retém os metadados que guardam, por padrão, a data em que um arquivo é criado.

As autoridades dos Estados Unidos alegaram que a Rússia planeou uma invasão e disseram que o Kremlin programou vídeos pré-gravados, como parte de uma campanha de desinformação.

Head of the LNR posted a video about evacuation on the state news outlet, but the metadata shows that the file was created two days ago (Telegram retains metadata). Testing some other videos on the channel to see other creation dates, will post below.https://t.co/yJ5jj5cD7q

— Aric Toler (@AricToler) February 18, 2022