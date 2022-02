Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É uma história viral do “grande capítulo das anedotas familiares” da jornalista Valentina Raffio, que escreve para o El Periódico e que contou tudo no Twitter. Não conseguindo precisar a data do episódio, tudo começou com um telefonema da “santíssima e devota” mãe a contar-lhe que chegou uma carta registada do Vaticano para o pai.

El otro día me llama mi madre y me dice: "Acaba de llegar una carta certificada para tu padre desde el Vaticano". Una carta. Certificada. Desde el mismísimo Vaticano. Para mi padre, que no pisa una iglesia desde la primera comunión. Y claro, ahí empezaron las especulaciones… — Valentina Raffio (@raffiovalentina) February 20, 2022

O equivalente a uma Disneyland para o ramo da minha família que vai à missa todos os domingos e reza todas as noites antes de dormir. Receber uma carta do Vaticano é uma notícia em si. Todavia, é ainda mais se vires que chega no nome de uma pessoa que não põe os pés numa igreja desde a primeira comunhão e que, se lhe perguntares, dir-te-á com muito orgulho que a sua única fé é o futebol e o Maradona. E sim, esse é meu pai”, conta a jornalista no El Periódico onde acabou por escrever a história depois de os seus tweets se terem tornado virais.

Estavam reunidos “os ingredientes para o drama”, refere Valentina. Entre as especulações do que poderia estar dentro do envelope, a jornalista apostou numa convocatória para um exorcismo, a mãe acreditou tratar-se de um lembrete para ir à missa e o pai jurava ser uma candidatura para ser o próximo papa.

Yo dije que era una convocatoria para un exorcismo. Mi madre apostó por un recordatorio para ir a misa. Y mi padre dijo que era la candidatura para ser el próximo papa. En casa ya estábamos preparando estampitas con la cara de mi padre cuando... — Valentina Raffio (@raffiovalentina) February 20, 2022

“Como toda a família napolitana que se preze”, não tardaram em partilhar a notícia em grupos do WhatsApp e, aí, descobriram que outros membros da família tinham também recebido cartas registadas da cúpula da Igreja. Que seja do conhecimento de Valentina, até hoje, pelo menos dois tios e três primos foram “agraciados” com um documento destes.

Resulta que varias personas de mi familia también habían recibido la misma carta. Vale que en Nápoles todo el mundo es muy religioso pero de ahí a tutearse con el Papa de Roma hay un salto importante. ¿Estábamos a punto de convertirnos en la primera familia santificada en pack? — Valentina Raffio (@raffiovalentina) February 20, 2022

Por isso, as perguntas e as gargalhadas não paravam: “Estaríamos prestes a tornarmo-nos na primeira família santificada? Ou nos protagonistas de um thriller da Santa Sé?”, escreve no artigo do jornal espanhol. “Por esta altura, muitos se perguntarão se não era mais fácil ir aos correios buscá-las do que continuar a alimentar o drama”. Porém, o lema da família é outro: “Drama primeiro, realidade depois”.

En mi familia nos va el drama. Así que antes de resolver el misterio especulamos mucho. Hubo incluso quien dijo que podía ser algún tipo de herencia, de certificado de santidad o de pase para no ir al infierno. Todo fueron bromas hasta que llegó el día de ir a recoger las cartas — Valentina Raffio (@raffiovalentina) February 20, 2022

Detalhe: ninguém contou aos outros o que era a carta depois de a ir levantar.

Un detalle importante. Todos los que recibieron estas cartas se enteraron, por separado, de qué había dentro de los sobres vaticanos. Y aun así no dijeron nada a los demás para que la sorpresa estuviera bien repartida... — Valentina Raffio (@raffiovalentina) February 20, 2022

Dias depois, lá o pai decidiu ir aos correios. “O Papa de Roma não queria ser nosso amigo”, Valentina começa por revelar. O envelope, enviado diretamente do Poste Vaticane (o serviço postal da Santa Sé) “não era nem mais nem menos do que uma multa de trânsito. Por estacionar mal, concretamente”.

Era multas de tráfico. Multas. De. Tráfico. Resulta que la policía de Nápoles se ha dado cuenta que si envía cartas certificadas desde la misma ciudad la gente no las va a buscar porque se imagina que son malas noticias. Así que ahora las cartas se envían desde 'Poste Vaticane' pic.twitter.com/Jbi1ttx9dg — Valentina Raffio (@raffiovalentina) February 20, 2022

A descoberta final? A polícia de Nápoles utiliza os correios do Vaticano, em Roma, como “isco” para entregar multas de trânsito. A jornalista não sabe mais pormenores nem a razão de usarem este método, mas não perde a oportunidade para traçar um paralelo: “Eles roubaram esta ideia do famoso episódio dos Simpsons em que o chefe Wiggum convoca os ladrões de Springfield dizendo-lhes que ganharam um prémio? Apenas para manter o drama e os risos, vamos dizer sim”.

Usar el Vaticano como señuelo para entregar multas es lo más napolitano que se me ocurre. Lo tiene todo. Drama, misterio, traición... Dice mi padre que es peor ser engañado por la Santa Sede que la multa en sí. ¿Pero y las risas que nos hemos echado qué? — Valentina Raffio (@raffiovalentina) February 20, 2022

Salvaguardando que a família não se dedica a atos de delinquência, as multas já foram pagas, assegura Raffio “para a tranquilidade, principalmente dos haters do Twitter”.