(Em atualização)

A polícia holandesa enviou uma equipa de Operações Especiais para uma loja da Apple em Amesterdão, onde um homem armado fez reféns no que se pensa ser um assalto.

Há uma pessoa com uma arma de fogo na loja… as forças policiais estão lá com várias unidades e especialistas para controlar a situação”, afirmou a polícia de Amesterdão na rede social Twitter

Update: er bevindt zich iemand met een vuurwapen in/bij de betreffende winkel, de politie is met veel (specialistische) eenheden ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen. https://t.co/GdAvwNqS5o — Politie Eenheid Amsterdam (@POL_Amsterdam) February 22, 2022

A loja da Apple, segundo avança a Reuters, encontra-se em Leidseplein, uma praça localizada no centro da cidade. De acordo com o canal local AT5, citado pela Deutsche Welle, testemunhas no local afirmaram terem ouvido tiros. “Tive de correr pela minha vida”, contou uma das testemunhas.

Meer beeld van de gijzeling in de Apple Store. Leden van de DSI staan tegenover de winkel terwijl er binnen iemand vastgehouden en onder schot gehouden wordthttps://t.co/cM54VoZmCe pic.twitter.com/9Vphy2YE7p — AT5 (@AT5) February 22, 2022

De acordo com o jornal holandês NOS, a polícia tem tentado perceber quantos possíveis reféns estão dentro da loja. O roubo foi realizado por volta das 17h00 (hora local), e as imagens nas redes sociais mostram um suspeito armado a segurar, sob a ameaça de uma arma, outro homem.

Wat betere kwaliteit via een vriend van mij, Bastiaan pic.twitter.com/mhE2UvwFRk — Thom (@vdhthom) February 22, 2022

De acordo com o jornalista Tim Wageakers, que está no local, “a praça está vazia, as pessoas estão nos bares e as porta estão fechadas”.

Plein is leeggeveegd, mensen zijn in kroegen en deuren dicht. Bij De Balie bijvoorbeeld moeten mensen weg van de ramen. https://t.co/CmewLIWj6S — Tim Wagemakers (@TimSW) February 22, 2022