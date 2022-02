O Presidente norte-americano, Joe Biden, anunciou esta quinta-feira que os líderes do G7 concordaram, durante uma reunião virtual, em impor sanções “devastadoras” à Rússia, em resposta à invasão da Ucrânia.

“Estamos com o corajoso povo ucraniano“, acrescentou o chefe de Estado, que se dirigirá na tarde desta quinta-feira aos norte-americanos.

This morning, I met with my G7 counterparts to discuss President Putin’s unjustified attack on Ukraine and we agreed to move forward on devastating packages of sanctions and other economic measures to hold Russia to account. We stand with the brave people of Ukraine. pic.twitter.com/dzvYxj7J9w

— President Biden (@POTUS) February 24, 2022