Mesmo antes de começar a guerra na Ucrânia já a sua população necessitava e recebia ajuda humanitária. O conflito com a Rússia já de vários anos e o escalar da tensão nas últimas semanas fez com que várias organizações e instituições tivessem já avançado com auxílio em diferentes áreas. O início da guerra na madrugada desta quinta-feira tornou a ajuda ainda mais necessária. Reunimos algumas sugestões para quem quer ajudar as pessoas na Ucrânia, mesmo estando longe, através de algumas associações e organizações.

Cáritas

A Cáritas Portuguesa, segundo o seu site, “vai comprometer-se com uma doação de 20 mil euros, diretamente para a Cáritas da Ucrânia, para contribuir que as pessoas sejam cuidadas e protegidas”, através do seu Fundo de Emergências Internacionais. A Cáritas da Ucrânia está desde o final do verão de 2021 a preparar uma resposta humanitária para um eventual conflito, criando equipas de profissionais e voluntários e instalando centros de acolhimento temporários para deslocados internos. “Antes do ataque, já havia 2,9 milhões de pessoas locais em ambos os lados da linha de contacto que precisavam de assistência humanitária. Hoje, esse número está a aumentar exponencialmente”, afirmou Tetiana Stawnychy, presidente da Cáritas ucraniana, citada no mesmo site. Os donativos para a Cáritas Portuguesa podem ser feitos aqui. Ou doar diretamente à Cáritas internacional para a Ucrânia, aqui.

Médicos do Mundo

Presente na linha que separa as zonas de Lugansk e Donetsk desde 2014, a Associação Médicos do Mundo já tinha alertado para as consequências da escalada de hostilidade para a população na Ucrânia. A associação está a trabalhar em conjunto com as delegações de Espanha e Alemanha para “reforçar o sistema de saúde com o envio de unidades móveis para as áreas onde os centros de saúde têm escassez de recursos humanos. Estas unidades disponibilizam cuidados primários de saúde, de saúde sexual e reprodutiva, de saúde mental, e psicossociais, assim como medicação gratuita” e, pode ainda ler-se no site da organização, têm garantido “equipamento médico essencial a centros de saúde e reforçado o treino de profissionais, tanto nas áreas controladas, como não controladas pelo governo”. Os donativos podem ser feitos aqui.

Cruz Vermelha Internacional

Em comunicado, o presidente do Comité da Cruz Vermelha Internacional (CCVI), Peter Maurer, afirmou esta quinta-feira que “a prioridade do CCVI é assistir aqueles que precisam. Esta semana entregámos 3000 litros de água potável ao hospital de Dokuchaevsk e enviámos 7000 litros para o município de Donetsk. Trabalho recente também inclui visitas a centros de detenção para ajudar a melhorar a higiene e a nutrição. Se a situação de segurança permitir, as nossas equipas agora na Ucrânia vão continuar o seu trabalho para reparar infraestruturas vitais, apoiar instalações de saúde com medicamentos e equipamento e apoiar famílias com comida e bens de higiene”. Para entregar um donativo para fazer face à crise na Ucrânia na Cruz Vermelha Internacional, veja aqui.

Unicef Ucrânia

Segundo o site da Unicef dos 3,4 milhões de pessoas que precisam de ajuda humanitária no leste da Ucrânia, 60% são mulheres e crianças e há cerca de 430.000 raparigas e rapazes a viver nos locais que estão em conflito há anos. A organização não governamental está presente em mais de 190 países e territórios e presta auxílio às crianças. Para fazer um donativo para a Unicef Ucrânia saiba mais aqui.

Save the Children

A organização internacional acredita que, pelo menos, 7,5 milhões de crianças estejam em perigo na Ucrânia, entre o conflito armado e as baixas temperaturas do inverno. Para fazer donativo veja aqui.

Sunflower of Peace

A organização, cujo nome significa “girassol da paz”, entrega mochilas de primeiros socorros. Segundo a descrição na página de Facebook, cada mochila está equipada com o material necessário para salvar a vida de 10 pessoas. O seu conteúdo está pensado para ser manuseado por pessoal qualificado, como militares ou paramédicos. Para saber mais ou fazer um donativo veja aqui.

Ukraine Humanitarian Fund (UHF)

O Fundo Humanitário Ucraniano foi criado em 2019 para prestar auxílio às populações afetadas pelo conflito no leste da Ucrânia e é parte da divisão para os assuntos de ajuda humanitária das Nações Unidas, OCHA (Office for Coordination of Humanitarian Affairs). Saiba mais e veja como doar aqui.

United Help Ukraine

É uma organização de caridade que recebe e distribui donativos, comida e material médico a ucranianos deslocados e afetados pelo conflito com a Rússia, desde a invasão do leste do país e a anexação da Crimeia. Pode ler mais e fazer donativo aqui.