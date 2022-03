Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A taxa de desemprego manteve-se em fevereiro face a janeiro nos 5,8%, revelou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). O indicador desceu, porém, um ponto percentual face há um ano, altura em que o país estava em confinamento devido à Covid-19.

Nas estimativas divulgadas, o INE revê em baixa a taxa de desemprego de janeiro que tinha divulgado há um mês, de 6% para 5,8%. “A taxa de desemprego situou-se em 5,8% desde dezembro de 2021, correspondendo ao seu valor mais baixo dos últimos 10 anos”, indica o instituto.

Em fevereiro, a população ativa, no entanto, caiu 0,3% em relação ao mês anterior (mas aumentou 3% face a um ano antes). “Apesar da diminuição em janeiro e em fevereiro de 2022, a população ativa regista dos valores mais elevados dos últimos 10 anos”, diz o INE. Já a população inativa subiu 0,6% face a janeiro, mas recuou 6,1% em relação a um ano antes. “A população inativa diminuiu em 163 mil pessoas (6,1%) devido, essencialmente, à diminuição do número de inativos disponíveis para trabalhar, mas que não procuram emprego (62,2 mil; 33,4%) e do número de outros inativos, os que nem estão disponíveis, nem procuram emprego (93,3 mil; 3,8%)”, explica o INE.

A população empregada também diminuiu face ao mês anterior (0,3%), mas subiu em relação ao mesmo período do ano anterior (mais 4,2%). Por outro lado, a população desempregada (297,5 mil pessoas) “manteve-se praticamente inalterada em relação ao mês anterior, tendo diminuído tanto em relação a novembro de 2021 (8,0%) como a fevereiro desse ano (13,3%)”.

Já a taxa de desemprego dos jovens (16 a 24 anos) recuou dos 20,4% em janeiro para 19,9% em fevereiro. Há um ano, estava nos 23,3%.