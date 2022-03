Como são os avançados seis caças de guerra eletrónicos que os EUA enviaram para a Alemanha para reforçar a defesa da NATO

Brendan Stickles, antigo comandante do esquadrão E/A-18G, contou à CNN não estar surpreendido com a escolha destas aeronaves como reação à invasão das tropas russas à Ucrânia. A joia no arsenal providencia à NATO “um equipamento eletrónico de guerra único” na defesa “dos aliados de qualquer futura agressão”, enquanto se evita “simultaneamente uma escalada não intencional” de violência.

Os Growler podem impedir os ataques de mísseis aéreos russos de atingir aeronaves da NATO. Apesar dos contratempos táticos da Rússia, eles possuem a capacidade de localizar e abater as nossas aeronaves caso eles o decidam fazer. Os Growler podem proteger antecipadamente as nossas forças de serem localizadas e de serem alvo”, detalhou.

As seis aeronaves “não estão a ser enviadas para combater as forças russas na Ucrânia”, clarificou o secretário de imprensa do Pentágono. Pretendem, sim, “reforçar as capacidades de dissuasão e de defesa da Nato e dos seus aliados ao longo do flanco leste”. Assegurando que não houve nenhuma ameaça específica ou incidente que tenha conduzido à decisão de enviar os Growler para a Alemanha, o gabinete quer só “manter as opções em aberto”.