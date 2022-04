Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Esta segunda-feira queremos escutar a sua opinião sobre o acolhimento de refugiados em Portugal. Hoje o Contra-Corrente será diferente do habitual, porque José Manuel Fernandes não está em estúdio, está no aeroporto de Frankfurt em trânsito para Varsóvia, onde vai acompanhar mais uma missão trará amanhã para Lisboa um grupo de 180 refugiados ucranianos. Em Portugal, já foram concedidos mais de 26 mil pedidos de proteção temporária, sendo que quase 9 mil foram atribuídos a crianças. Como avalia o acolhimento de refugiados em Portugal?

Entre as 10h10 e as 12h00 pode dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes e Helena Matos. Basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode também enviar mensagens de voz gravadas, com menos de 2 minutos, por Whatsapp para o 910024185. Se preferir, pode fazer neste artigo um comentário escrito, que será lido no ar. E pode ainda enviar um e-mail com a sua opinião para ouvinte@observador.pt.

Pode ouvir o programa em direto clicando aqui. Pode também ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.