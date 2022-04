Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

José Luís Carneiro, o novo ministro da Administração Interna, está esta segunda-feira à tarde a receber os representantes dos trabalhadores do SEF para anunciar que a intenção de encerrar o serviço se mantém — e no prazo previamente definido pelo seu antecessor, Eduardo Cabrita.

Será, por isso, já no próximo 12 de maio que o órgão de polícia criminal vai ser extinto para dar origem à futura Agência Portuguesa de Migrações e Asilo (APMA), que o irá substituir. Até lá, diz ao Observador Acácio Pereira, presidente do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SCIF-SEF), à saída da reunião, os trabalhadores do SEF serão ouvidos para perceber se tencionam ou não transitar para a futura agência.

De acordo com Acácio Pereira, o novo MAI voltou a garantir aos representantes do sindicato que os direitos dos trabalhadores, no que diz respeito a carreiras, promoções e salários, “serão garantidos”. Confrontado com a posição do SCIF-SEF, que “tem dúvidas de que os prazos apontados sejam exequíveis”, José Luís Carneiro ter-se-á demonstrado irredutível e reiterado que o próximo dia 12 de maio será mesmo o último dia de atividade do órgão fundado em 1974.

“Também dissemos que era possível fazer a separação de funções sem extinguir o serviço”, acrescenta ainda o presidente do sindicato. “Na nossa opinião, três áreas de ação ficam a perder com este encerramento, nomeadamente a segurança de fronteiras, o controlo da criminalidade e o combate ao tráfico de pessoas. É um downgrade“, lamenta.