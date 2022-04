Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O presidente executivo da Galp admite que a empresa está a ganhar dinheiro no contexto dos preços caros dos combustíveis, mas assinala também que a grande flutuação de preços “não é bem vinda”. Andy Brown sublinha que para a estratégia da Galp, que está a realizar fortes investimentos para mudar o portefólio de atividades, a “estabilidade é muito mais importante” porque permite prever o retorno da aplicação desses recursos.

Num encontro com jornalistas sobre o impacto da crise energética nos mercados, na empresa e nos consumidores, Andy Brown diz que a Galp está a ganhar dinheiro, sobretudo enquanto produtor (e vendedor) de petróleo e do gás que não acontece em Portugal. Na refinação as margens também são positivas, mas esta foi uma atividade que durante a pandemia perdeu muito dinheiro.

“Não quero dizer que não estamos a ganhar dinheiro, mas preferimos a estabilidade”, além de que a empresa pode por vezes estar “do lado errado” do trading (compra e venda de produtos) como aconteceu no ano passado no gás natural, o que obrigou a ir comprar gás caro ao mercado para abastecer os clientes que tinham contratado o fornecimento a preços mais baixos. “Não é sempre bom ter os preços altos”.

Questionado sobre a possibilidade de uma taxa sobre os lucros ditos extraordinários das empresas do setor por causa dos preços altos, o presidente executivo da Galp lembrou que os lucros devem ser taxados onde as empresas ganham o dinheiro. A maior parte do dinheiro que a Galp faz não é em Portugal, numa referência à atividade da produção. E já “somos muito taxados nos países onde estamos”.

Na refinação e distribuição que está em Portugal, a Galp faz pouco dinheiro e já é taxada, portanto se avançar um imposto “não é algo de que Portugal possa beneficiar muito”, defendeu, remetendo ainda para as declarações mais recentes do ministro da Economia, Costa Silva, que praticamente afastou esse cenário.

Quando questionado sobre quem está a ganhar dinheiro com o aumento do preços, Andy Brown apontou na direção de quem produz. “Os produtores é que estão a ganhar, não são os distribuidores nem os refinadores”. E no que toca às margens do negócio, assinalou que o Estado ainda é quem tira maior receita (fiscal) por cada litro de combustível vendido, cerca de um euro. O gestor também alertou para o risco de a regulação das margens do negócio de venda de combustíveis prejudicar os consumidores, lembrando que este cálculo é “muito complexo”.

A Galp vende combustíveis em vários locais. Nas autoestradas é mais caro por causa dos custos das áreas de serviço e no interior, às vezes, as margens são mais altas porque as vendas são reduzidas, mas não vamos deixar de abastecer. Além de que a regulação das margens é “completamente contrária ao mercado europeu” e cria distorções. “Pode não ser o mais positivo para os consumidores”, avisa.