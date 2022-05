Mapa da guerra. O que aconteceu no 77.º dia do conflito na Ucrânia

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O 77.º dia de guerra na Ucrânia, que começou a 24 de fevereiro, começa com bombardeamentos em várias cidades ucranianas, consideradas estratégicas para Moscovo, para conseguir avançar no território ucraniano. Por exemplo, foram registados bombardeamentos em Sloviansk, a lesta da Ucrânia. O domínio desta cidade permitiria um avanço russo para sul da Ucrânia.

Este dia fica também marcado pelo anúncio ucraniano do encerramento de um dos principais pontos de distribuição de gás russo para a Europa. Este ponto está situado em Sokhranivka, zona controlada pela Rússia.

As forças russas continuam a concentrar-se na zona leste, junto à fronteira com a Rússia e, olhando para o mapa, registam-se ataques em várias zonas do país, como Lviv, por exemplo, mas é nas regiões sul e leste que os militares estão em grande número.

