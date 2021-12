Atropelamento na A6. Eduardo Cabrita só foi ouvido ao fim de quatro meses, na reta final da investigação. Tudo o que se sabe sobre o caso

O Observador resumiu em 11 perguntas todas as pontas soltas do processo que, ao longo de seis meses, correu em segredo de justiça e que só a partir de setembro começou a caminhar para uma acusação que acabaria por conduzir à demissão de Eduardo Cabrita.

Quando é que o motorista de Eduardo Cabrita foi constituído arguido?

Marco Pontes não foi constituído arguido logo no dia 18 de junho, quando o BMW que conduzia na A6, numa viagem entre Portalegre e Lisboa, atropelou mortalmente um trabalhador, na zona de Évora. O motorista do Ministério da Administração Interna (MAI), que transportava o ministro Eduardo Cabrita, só foi constituído arguido a 25 de junho, sete dias depois do acidente e depois de prestar declarações sobre o que aconteceu naquele dia, pelas 13h08. Por esta altura, já o processo estava em segredo de justiça, sob o argumento de que, tendo sido alvo de muitas notícias, a sua publicidade poderia prejudicar a recolha de prova.

O que disseram o condutor e as restantes testemunhas sobre o que aconteceu?

Sobre a travagem

No despacho de acusação, a procuradora do Ministério Público diz apenas que Marco Pontes circulava a uma velocidade de “cerca de 163 km/h” no momento em que o carro embateu em Nuno Santos, não especificando se houve uma travagem antes do atropelamento. No entanto, a perícia da Universidade do Minho que apurou a velocidade a que seguia o carro, apresenta uma conclusão a esse respeito: “É nossa convicção que o condutor terá iniciado o processo de travagem do automóvel aquando da colisão com o peão.” Os únicos testemunhos que falam numa travagem são os do motorista do carro, agora acusado de homicídio por negligência, e do próprio ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, que seguia no banco de trás. E vão num sentido diferente daquele que consta da perícia da Universidade do Minho.

Marco Pontes diz que, mal avistou o peão a circular de costas para os carros na faixa de rodagem, travou e, ao mesmo tempo, utilizou a buzina do veículo. Eduardo Cabrita corroborou essa versão, nas declarações que enviou por escrito ao processo, já em setembro, afirmando que o motorista fez “sinais” e “reduziu a velocidade”. Os dois outros ocupantes do carro não falam em travagem. Apenas referem o recurso à buzina como sinal de alerta.

Sobre a sinalização

Neste ponto, os depoimentos de quem seguia no BMW envolvido no acidente, e mesmo nos outros dois carros que integravam a comitiva, parecem alinhados — e até replicados. Motorista, ministro, oficial de ligação da GNR ao MAI, assessores e seguranças dizem a mesma frase, segundo a transcrição da GNR: “Nunca foram vistos sinais estáticos de sinalização na faixa de rodagem ou bermas.”

O assessor Joni Gonçalves, que seguia no terceiro carro, diz mesmo que só viu o corpo de Nuno Santos a ser projetado no ar. No entanto, também ele afirma não ter visto anteriormente qualquer sinalização. Esta foi, aliás, a questão levantada de imediato pelo MAI, no comunicado que enviou à comunicação social sobre este caso. E foi também o primeiro argumento de Eduardo Cabrita à comunicação social, mal soube, por uma notícia do Observador, que o seu motorista iria ser acusado.

No entanto, nos manuais de procedimentos entregues pela BRISA ao Ministério Público, é claro que nestes trabalhos móveis não se coloca sinalização estática. Coloca-se, sim, sinalização na parte traseira da viatura. No relatório final da GNR, os militares concluem que não ficou provado se o painel luminoso dessa sinalização estava aceso. Mas a procuradora que deduziu a acusação considerou que a sinalização estava correta, contrariando assim a versão do MAI. No despacho de acusação, lê-se que “a atividade em causa estava devidamente sinalizado por veículo de proteção que no taipal de trás dispunha do sinal de trabalhos na estrada”. O documento refere ainda o facto de que, como “complemento”, os trabalhos dispunham de um “sinal de obrigação de contornar obstáculos à esquerda e duas luzes rotativas, a qual se encontrava a cerca de 100 metros do local dos trabalhos”.

A falta de sinalização estática tinha também sido notada por uma equipa da GNR que se deslocou ao local, no próprio dia do acidente, quando foi informada do acidente que envolvia o ministro que tutelava a Guarda.

Sobre a posição de Nuno Santos

Dos depoimentos recolhidos pela GNR também não fica claro onde estava a vítima quando foi atropelada. Os peritos da Universidade do Minho referem que foi junto à linha guia esquerda, perto do separador central. Mas os depoimentos da comitiva do governo não são assim tão claros e, no despacho de acusação, são erradamente reproduzidos, passando a ideia de que Nuno Santos se dirigia, de costas, em direção aos carros da comitiva.

Mas não é essa a descrição que as testemunhas fazem. O motorista Marco Pontes diz ter visto “um indivíduo a sair do separador central”. E, à semelhança das outras testemunhas, diz que não viu Nuno Santos a “sair do interior do separador”. Viu-,o sim, a caminhar dentro da faixa de rodagem de costas para o carro. E acrescenta que, quando se apercebeu da aproximação do carro Nuno Santos “parou e hesitou”. O motorista ainda desviou o carro para a direita e o trabalhador fugiu para a esquerda, mas isso não evitou o embate. Segundo a perícia, Nuno teria cerca de 4 segundos para atravessar as três faixas de rodagem existentes naquele local.

Já Paulo Machado, o oficial de ligação que seguia no banco ao lado do motorista, descreve “que, repentinamente, o peão começou a atravessar a estrada”. Mas, ao contrário do que alegou Marco Pontes, recorda que foram usados sinais sonoros “Horn” para alertar Nuno Santos. Eduardo Cabrita disse que viu um peão na faixa de rodagem aparentemente a “deslocar-se do separador central para a berma”.

Todas as testemunhas coincidiram noutro ponto do seu testemunho: o ministro da Administração Interna não impôs qualquer velocidade ao seu motorista e só tinha que estar no MAI às 14h30 para compromissos internos. Joni, o assessor, viria a dizer que um desses compromissos era a assinatura de um contrato do SIRESP com a Altice.

Afinal, quantas pessoas iam no carro?

O erro consta do despacho de acusação e, provavelmente, só será corrigido na fase instrutória, se ela for requerida. Mas a verdade é que no despacho lê-se que, no carro do MAI envolvido no acidente, seguiam o motorista agora acusado, ao seu lado estaria o oficial de ligação da GNR ao MAI e haveria ainda outras três pessoas no banco de trás: de um lado, um assessor; ao centro, o ministro Eduardo Cabrita; e, do outro lado, o seu segurança. Mas, olhando para os depoimentos que constam no processo, no carro só seguiam quatro pessoas. O segurança de Cabrita estava noutro carro que seguia à direita deste BMW. Atrás, seguia ainda um terceiro carro, como define o protocolo de segurança.

Outro pormenor que surge da acusação refere-se à descrição que a procuradora faz das condições meteorológicas daquele dia. Juristas contactados pelo Observador dizem que esta informação é normalmente pedida ao Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Mas, neste caso, a informação de que “o tempo encontrava-se seco, a visibilidade no local era boa e não existia encadeamento” é baseada em depoimentos e no auto de notícia que a GNR fez do acidente, como se pode ler no próprio relatório final da GNR.