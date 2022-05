A IKEA descobriu o betão polido em 2011 e já não quer outra coisa; A Decathlon começou em 2012 e já não pinta pavimento nenhum; A Leroy Merlin disse adeus ao linóleo em 2017 e até hoje opta por betão polido. São tantas as vantagens de utilizar o polimento do betão, em prol de um pavimento mais resistente, económico e sustentável a longo prazo, que é de estranhar que o betão polido não seja a primeira e única opção.

Quem experimenta e verifica a durabilidade do pavimento nunca mais volta atrás. É por isso que vale a pena descobrir esta inovação tecnológica, que transformou a indústria de pavimentos, dentro e fora de fronteiras.

Que tecnologia é esta?

Pisos mais bonitos, com maior durabilidade e menos custos de manutenção a longo prazo. Sem perdas de tempo com secagens, a tecnologia do betão polido utiliza a base de betão que já existe no espaço que pretende ver transformado, através de um processo de polimento mecânico que é executado apenas uma vez. Com manutenção simples, utilizando-se apenas pads próprios e água, o pavimento mantém-se como no primeiro dia: brilhante, sem riscos e limpo.

O betão tradicional cura, habitualmente, em 28 dias, mas a realidade é que nunca para de curar. Isto porque a humidade naturalmente presente no ar permite a criação de novos cristais de betão. É por isso que este material requer manutenções regulares para que se mantenha em boas condições e de forma a evitar a deterioração do pavimento. Para mitigar este fenómeno, tradicionalmente optava-se por pintar o chão. Porém, após algum tempo, esses revestimentos degradam-se por serem pouco resistentes, mesmo com uma manutenção intensa, que se torna muito dispendiosa e pouco sustentável. A solução? Betão polido. Utilizar o processo mecânico do polimento para eliminar qualquer tipo de micro cumes que estão naturalmente presentes em qualquer superfície e tratando o piso com Ashfordformula. Este catalisador termina a cura do betão superficial até 100% e resulta num piso mais denso, mais resistente e sem emissão de poeiras ad eternum.

Há mais vantagens?

Nenhuma superfície é mais económica ou livre de manutenção a longo prazo do que o betão polido: os benefícios são vários, face ao betão industrial ou quaisquer outras opções de revestimentos.

É mais económico a longo prazo. Face a alternativas de revestimento mais caras, o cliente beneficia com a durabilidade da vida útil do pavimento de betão polido; com os baixos custos de manutenção, visto que pode dispensar produtos químicos para os processos de limpeza, e tem o pavimento disponível para a operação instantes depois de ser polido. Finalmente, o cliente beneficia com uma conta de eletricidade reduzida todos os meses, visto a maior reflexividade de luz do pavimento de betão polido.

Esta tecnologia torna o pavimento mais resistente. Anos após o polimento do betão, os clientes ainda se encontram satisfeitos com a transformação. Existe também a possibilidade de certificação do trabalho (através da garantia do fornecedor do densificador — Ashfordformula —, até vinte anos), o que se traduz na proteção do investimento a longo prazo.

Económico, resistente e mais ecológico. Optando por polir o seu pavimento de betão, estará a promover a circularidade, a reutilizar uma superfície que já existe e valorizar um elemento estrutural pelo qual já pagou, mas também estará a erradicar totalmente a utilização de químicos tóxicos na manutenção da limpeza do piso, ao contrário dos revestimentos artificiais ou até naturais, que exigem maior utilização de recursos e nunca terão a resistência do betão polido. Basta apenas assegurar, com o devido tratamento, a funcionalidade do pavimento que já tem. Poderá usufruir ainda da apropriação de alguns pontos nas certificações BREEAM [Building Research Establishment Environmental Assessment Method] & LEED [Leadership in Energy and Environmental Design], nomeadamente nos indicadores: Circularidade/Reutilização; Bem-estar; Pegada Carbónica.

Em Portugal, a Belbetão, marca líder no polimento de pavimentos de betão, tem sido responsável pela execução de projetos de grande dimensão em colaboração com grandes marcas no nosso país. Com mais de 15 anos de experiência nesta tecnologia, a empresa portuguesa poliu betão no setor industrial, distribuição, áreas comerciais de elevado tráfego, escritórios, restaurantes, museus, e até residências de alto padrão. A Belbetão dá-lhe ainda a possibilidade de renovar o betão antigo do seu espaço e remover ou converter o revestimento atual para betão polido.

Quem experimenta uma vez, nunca mais volta atrás. Betão polido é bom e compensa!

Opte pelo futuro: mais económico, resistente e ecológico.