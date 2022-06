“Um dia de casamento perfeitamente imperfeito”. Com a bagagem perdida e sem vestido de noiva ou fato, Amanda e Paul Riesel quase cancelaram a boda que “cimentou” o seu amor, mas com a ajuda da população da ilha escocesa de Skye chegaram a um final feliz.

A boda estava a ser planeada há mais de dois anos e custou mais de 12 mil libras. Os noivos viajaram de propósito de Orlando, na Flórida, para a ilha de Skye para se casarem… mas cedo o sonho começou a desmoronar.

Interviewed on #bbcgms today re fantastic Skye people who rallied to help this lovely couple rescue their Skye wedding. Sadly, it’s not hard to find idiots to block on Twitter. Hats off to @BBCGaryR for dealing with this daily. Let’s raise each other up Scotland. pic.twitter.com/DVDIr9aIvN

— Rosie Woodhouse (@portraitsskye) June 23, 2022