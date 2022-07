O avançado internacional egípcio Mohamed Salah estendeu a ligação com o Liverpool ao assinar um contrato de “longa duração”, ao fim de cinco temporadas no clube, anunciou esta sexta-feira o emblema da Liga inglesa de futebol.

“O Liverpool FC tem o prazer de anunciar que Mohamed Salah assinou um novo contrato de longo prazo com o clube. O atacante, que foi eleito o Jogador do Ano da FWA e o Jogador do Ano da PFA em 2021-22, depois de ajudar a equipa de Jürgen Klopp a conquistar a “dobradinha” das taças domésticas, comprometeu o seu futuro com os “reds”, ao colocar a caneta no papel”, informou o clube de Merseyside, em comunicado.

O companheiro de equipa do português Diogo Jota regista 156 golos em 254 encontros oficiais pelos “reds”, ao fim de cinco temporadas.

“Sinto-me ótimo e animado para ganhar troféus com o clube. É um dia feliz para todos. Demorou um pouco para renovar, mas, agora, tudo está feito e só precisamos de nos concentrar no que vem a seguir”, congratulou-se o egípcio, citado pelo sítio oficial do Liverpool.

Salah, de 30 anos, considera que o Liverpool está “numa boa posição para lutar por tudo”, face às novas contratações, entre as quais a do ex-benfiquista Darwin Nuñez, mas salienta que “é preciso continuar a trabalhar duro e ter um espírito positivo”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Antes de se notabilizar no Liverpool, Salah, internacional egípcio por 85 vezes, representou os suíços do Basileia, os italianos da Fiorentina e Roma e os também britânicos do Chelsea.