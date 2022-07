Disney poderá perder direitos de autor do Rato Mickey em 2024

Os direitos de autor são limitados no tempo, as imagens registadas não”, afirmou o diretor associado do Departamento Jurídico de Filmes. “A Disney pode ter uma imagem registada virtualmente de forma perpétua, desde que continuem a utilizar várias coisas registadas, como palavras, frases ou personagens.”

Esta não será a primeira vez que uma figura icónica da Disney passa para domínio público. Em janeiro deste ano, num ‘adeus’ a Christopher Robin, Winnie the Pooh passou a ser propriedade do público, assim como a maior parte dos personagens das suas histórias — o Tigrão, contudo, não saltará para fora da Disney durante mais um ano, uma vez que apenas apareceu pela primeira vez em 1929. Apenas a versão de 1926 do Winnie The Pooh deixou de ser propriedade intelectual privada, embora a sua típica camisola vermelha permaneça uma marca registada.