Quase dois meses depois do massacre de Uvalde, foi divulgado pela primeira vez o vídeo captado pelas câmaras de segurança da escola Robb Elementary School a 24 de maio, quando Salvador Ramos matou 19 crianças e duas professoras. As imagens foram captadas a partir do corredor da escola e mostram a inação das forças policiais enquanto o atirador, de 18 anos, disparava dentro de uma sala de aula.

