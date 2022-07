Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os lucros da Galp Energia mais do que duplicaram no primeiro semestre, anunciou a empresa esta segunda-feira em comunicado enviado à CMVM. Os resultados deveram-se ao efeito positivo da subida dos preços do petróleo e ao aumento das margens da refinação no contexto da guerra na Ucrânia e as sanções aplicadas à Rússia.

O resultado líquido atingiu os 420 milhões de euros nesta primeira metade do ano, mais 254 milhões do que os 166 milhões que tinha obtido nos primeiros seis meses de 2021. No segundo trimestre, os lucros (ajustados) foram de 265 milhões de euros, um aumento de 90% face ao período homólogo do ano passado.

A área de negócio que mais contribuiu para o aumento do resultado operacional foi o upstream, faturando-se 1,6 mil milhões na extração de petróleo, mais 86% do que no ano passado. A área de refinação também cresceu, com 285 milhões de euros em receitas. Já a parte comercial (de venda de produtos refinados) cresceu 8%, para 153 milhões de euros.