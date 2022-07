Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Criado pela associação All4Integrity em 2021, o Prémio Tágides é promovido anualmente de forma a identificar, reconhecer, celebrar e premiar projetos, trabalhos ou iniciativas de pessoas que se destaquem na prevenção e na luta contra a corrupção em Portugal, em várias áreas da sociedade. Nesta segunda edição, a iniciativa conta, mais uma vez, com o apoio do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o período de nomeações termina no próximo dia 31 de julho e podem ser submetidas no site oficial da associação.

Estão já confirmados como presidentes de júri Joana Marques Vidal, na categoria ‘Projeto da Sociedade Civil’, Mário Parra da Silva, na categoria ‘Iniciativa Empresarial’, e Vicente Valentim, na categoria ‘Iniciativa Jovem’.

Terminado o período de submissão de nomeações e candidaturas, segue-se a divulgação pública, entre 7 e 12 do próximo mês de agosto, da lista dos portugueses selecionados e habilitados a serem finalistas do Prémio Tágides 2022. Já a cerimónia de entrega do prémio terá lugar a 16 de dezembro no Auditório da Fundação Oriente.