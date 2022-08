A empresa de abastecimento de água Thames Water, que diz fornecer água a cerca de 15 milhões de pessoas no Reino Unido, incluindo à população de Londres, vai restringir várias práticas junto dos consumidores para enfrentar a seca no país.

A empresa não esclareceu quando é que as medidas vão entrar em vigor, mas considerou que são necessárias tendo em conta as “temperaturas muito elevadas” e a falta de chuva esperadas para os próximos dias, segundo a BBC.

A Thames Water esclarece que as restrições a usos exteriores, como a rega de jardins ou a lavagem de carros, deverão ser limitadas nas “próximas semanas”.

As autoridades britânicas emitiram um aviso para temperaturas até 35 graus celsius em zonas do sul e centro de Inglaterra, bem como em partes do País de Gales.

Em julho, o Reino Unido enfrentou uma onda de calor inédita, com os termómetros a ultrapassarem os 40 graus pela primeira vez.