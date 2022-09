As pessoas que pretenderem passar pelo velório oficial da Rainha de Inglaterra no Palácio de Westminster, em Londres, durante os últimos cinco dias do programa oficial das cerimónias fúnebres de Isabel II poderão ter de esperar até 35 horas na longa fila — que poderá até ter de ser encerrada mais de um dia antes do fim das cerimónias, para permitir que todos aqueles que se encontram na fila possam passar pelo caixão de Isabel II dentro do prazo definido.

A notícia é do jornal britânico The Times, que explica que mais de metade dos 750 mil visitantes esperados em Westminster ao longo dos próximos dias poderão ficar desiludidos — uma vez que a capacidade máxima do recinto para os vários dias será de apenas cerca de 350 mil pessoas.

O velório no enorme Westminster Hall, à beira do rio Tamisa, é o último grande momento de homenagem pública à Rainha Isabel II antes da realização do funeral de estado, agendado para o dia 19 de setembro. O início do velório está agendado para as 17h de quarta-feira, quando o caixão de Isabel II chegar a Westminster depois de uma procissão iniciada no Palácio de Buckingham. Durante cinco dias consecutivos, dia e noite, qualquer pessoa poderá passar pelo Palácio de Westminster. O velório termina às 6h30 do dia do funeral.

Durante estes dias de velório, o acesso ao Palácio de Westminster será estritamente controlado. Os visitantes deverão formar uma fila cujo percurso já está definido ao longo da margem sul do Rio Tamisa — e o governo britânico já prestou informações pormenorizadas sobre os procedimentos que devem ser seguidos.

À entrada do palácio, os visitantes vão ter de passar por pórticos de segurança semelhantes aos dos aeroportos. Cada pessoa está autorizada a entrar no palácio com apenas uma mala ou bolsa de 40x30x20 centímetros. No interior do edifício, os visitantes não podem utilizar o telemóvel nem fotografar ou filmar — e a fila nunca poderá abrandar.

No exterior, a fila deverá encher rapidamente e ganhar uma dimensão de vários quilómetros. As autoridades vão atribuir a cada pessoa uma pulseira com um número, para que as pessoas possam deslocar-se, sair do local para dormir e voltar para o seu lugar. É estritamente proibido acampar no local ou guardar lugar na fila para outra pessoa.

Os jornais ingleses contam por estes dias a história de Vanessa e Anne, as duas mulheres que foram as primeiras pessoas a chegar à fila que já se começou a formar à porta do Palácio de Westminster. Vanessa Nathakumaran, de 56 anos e natural de Harrow, nos arredores de Londres, chegou à Ponte de Lambeth mais de 48 horas antes da abertura oficial da fila. “Quero mesmo, mesmo fazer parte disto. Não quero perder. Dizem que provavelmente vão controlar as multidões se a fila ficar muito longa”, disse a mulher. Já Anne Daley, natural de Cardiff, no País de Gales, chegou às 6h da manhã de segunda-feira para garantir um lugar na fila.

A Rainha Isabel II morreu na semana passada no Palácio de Balmoral, na Escócia, aos 96 anos de idade, após ter reinado durante 70 anos sobre o Reino Unido. As cerimónias fúnebres duram dez dias. Esta terça-feira, o corpo de Isabel II foi homenageado em Edimburgo, antes de ser transportado de avião para Londres.