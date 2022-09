Acompanhe o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia.

A subsidiária da gigante petrolífera russa Rosneft vai ficar na alçada da Alemanha. A notícia foi avançada pela Bloomberg e entretanto confirmada através de um comunicado do Ministério da Economia alemão.

“No âmbito da lei da segurança energética, o governo federal pôs hoje a Rosneft Deutschland GmbH (RDG) [o nome da subsidiária na Alemanha] e a RN Refining & Marketing GmbH (RNRM) sob a tutela da Federal Network Agency”, é possível ler neste comunicado.

Desta forma, esta agência federal vai controlar a Rosneft Alemanha e “as respetivas participações nas três refinarias PCK Schwedt, MiRo (Karlsruhe) e Bayernoil (Vohburg)”. O Ministério alemão justifica a decisão com a necessidade de proteger as três refinarias que são detidas pela Rosneft, que representam 12% da capacidade de refinação de petróleo da Alemanha.

A refinaria de Schwedt, por exemplo, é uma das principais fontes de energia para Berlim, a capital da Alemanha, e a quarta maior refinaria do país.

“Esta tutela neutraliza a ameaça iminente à segurança do fornecimento de energia e estabelece uma base essencial para a preservação e o futuro do local de Schwedt”, acrescenta o comunicado do Ministério alemão.

O ministério acrescenta que “fornecedores de serviços críticos essenciais, como seguradoras, empresas de TI [tecnologias de informação] e bancos, mas também clientes, não estavam dispostos a trabalhar com a Rosneft”.

A invasão russa à Ucrânia deixou a nu a dependência que a Europa tem da energia russa. Devido à invasão e às sanções aplicadas pela União Europeia a Moscovo, os países europeus estão a tentar reduzir a dependência da energia russa.