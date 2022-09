Um sismo com magnitude superior a 4 na escala de Richter foi registado esta segunda-feira à tarde perto do Algarve.

Segundo a informação divulgada pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o sismo ocorreu pelas 16h30 e teve epicentro no mar, a 205 quilómetros de Sagres, a uma profundidade de dez quilómetros.

Os valores do USGS, que registou uma magnitude de 4,5, são ligeiramente diferentes dos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), de acordo com o qual o sismo teve uma magnitude menor, de 4,2, e ocorreu a 26 quilómetros de profundidade.

O abalo foi seguido de uma réplica de 2,8, pelas 17h, refere o mesmo organismo.

O abalo ocorreu no Banco de Gorringe, a região de maior atividade sísmica do país e local dos mais fortes abalos sentidos em Portugal, nomeadamente o terramoto de 1755.