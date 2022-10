O que se sabe sobre o 226.º dia do conflito na Ucrânia

O Presidente dos EUA, Joe Biden, defendeu que Putin “não estava a brincar” quando ameaçou o mundo com a utilização de armas nucleares e afirmou que “desde Kennedy e a crise dos mísseis cubanos” que o mundo não enfrentava “a hipótese de um apocalipse”, num encontro de angariação de fundos para o Partido Democrata, em Nova Iorque.

Também a antiga chanceler alemã Angela Merkel avisou que os avisos do Presidente russo, Vladimir Putin, sobre o uso de armas nucleares “devem ser levados a sério”: “Somos aconselhado a lidar com isto seriamente e não classificar as ameaças como bluff”.

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, foi confrontado por um dirigente dentro do Kremlin por causa do rumo da ofensiva russa na Ucrânia, de acordo com o Washington Post — que teve acesso a um relatório dos serviços de informação dos EUA.

Vladimir Putin tornou-se septuagenário esta sexta-feira e recebeu algumas de mensagens de parabéns pelos seus 70 anos, como a de Kim Jong-un, líder norte-coreano que lhe enalteceu a “liderança distinta” e a “força de vontade” que têm permitido a “defesa confiável da dignidade do Estado russo e interesses fundamentais do mesmo” face aos “desafios e ameaças feitos pelos EUA e pelas suas forças vassalas”.

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, acusou o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de ter “ambições nucleares” e de estar a planear um “ataque nuclear preventivo” à Rússia.

O Presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, disse que teme que a Polónia possa atacar o país com “armas nuclear táticas” e defendeu que é “necessário tomar medidas”, sem detalhar quais.

O Presidente francês Emmanuel Macron confirmou que os países da Europa vão continuar a enviar equipamento e armamento militar para a Ucrânia, para ajudar o país a defender-se da invasão da Rússia.