Uma equipa chegava com 21 pontos em oito jogos, outra com dez pontos em sete partidas. Tendo em conta que em causa estavam Arsenal e Liverpool, alguém não estivesse a acompanhar a atual Premier League não teria dúvidas em distribuir classificações por clubes. Alguns exemplos práticos: nos últimos oito jogos, os reds tinham ganho cinco e empatado três; nos últimos 19 encontros, os gunners só tinham ganho um e perderam dez; nas últimas sete épocas, desde que chegou Jürgen Klopp, o conjunto de Anfield sagrou-se campeão nacional e europeu, ao passo que a equipa de Londres falhou em algumas épocas o acesso à Liga dos Campeões. No entanto, esta temporada tudo mudou. E mais poderia ainda mudar.

Não sendo uma partida decisiva (longe disso), o Arsenal poderia em caso de vitória ficar com mais 14 pontos do que o Liverpool com apenas nove jornadas cumpridas, prolongando a série com oito vitórias e uma derrota em Old Trafford com 20 golos marcados e apenas nove sofridos. Cenário diametralmente oposto enfrentava a formação de Klopp, com duas vitórias em sete jornadas, uma crise de resultados sem precedentes com o germânico no comando e essa tentativa de quebrar mais uma série de dois jogos sem qualquer triunfo com que chegava ao Emirates. Perder era mais do que perder, ganhar era mais do que ganhar – sendo que o Manchester City esperava para perceber se ficava isolado na frente da prova.

