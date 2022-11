Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

A Rússia testou esta quinta-feira com sucesso o lançamento de um míssil balístico a partir do submarino com capacidade nuclear e biológico Generalissimus Suvorov, avançou o Ministério da Defesa russo.

“A tripulação do novo submarino de mísseis estratégicos Generalissimus Suvorov, do projeto Borey-A, disparou com sucesso um míssil balístico Bulava durante a atual fase final de teste do governo”, referiu o Ministério da Defesa numa publicação na conta oficial de Telegram.

O teste ocorreu no Mar de Barents, no Ártico. “O voo do míssil balístico Bulava ocorreu de forma normal. As ogivas foram disparadas com sucesso à área designada”, acrescenta. O Generalissimus Suvorov é o segundo submarino em série do projeto Borey-A e foi construído pela empresa russa Sevmash.

Recentemente, a Rússia já tinha realizado exercícios com as forças nucleares, que também incluíram a utilização de mísseis balísticos, um disparado na península de Kamchatka, no Extremo Oriente russo, e outro do Mar de Barents. Os exercícios contaram com a supervisão do próprio Presidente russo, Vladimir Putin, que acompanhou as manobras através de videoconferência.

O teste com o Generalissimus Suvorov surge um dia depois da Coreia do Norte ter disparado um míssil balístico intercontinental em direção ao Mar do Japão. O lançamento foi detetado pelas 7h40 desta quinta-feira (hora local), na área de Pyongyang, e sobrevoou o Japão e a costa japonesa antes de cair no oceano Pacífico pelas 8h10.

O lançamento obrigou à emissão de um raro alerta de emergência por três prefeituras japonesas, com o governo japonês a pedir aos cidadãos que se refugiassem nas suas casas perante qualquer incidente suspeito.