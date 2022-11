Pelo menos dois camelos, um canguru, um bisonte, alguns leitões, pássaros e lobos morreram no Zoo de Yampil, na região de Donetsk, durante a ocupação russa, de acordo com o site de notícias da região “Versão Oriental” (em tradução livre para português).

A informação preliminar foi divulgada pela Vetmarket Pluriton, uma equipa de resgate animal que tem prestado auxílio aos animais feridos ou abandonados depois da invasão russa. Esta equipa chegou a Lyman, onde fica a aldeia de Yampil, 10 dias depois de os russos terem deixado a região a 30 de setembro.

A Vetmarket publicou um vídeo no Instagram com imagens dos animais mortos espalhados pelo Zoo de Yampil. As imagens podem chocar as pessoas mais sensíveis.

No zoo e na quinta de avestruzes, a equipa encontrou animais mortos, alegadamente para alimentação das tropas russa, e aparentes sinais de tortura, como no casos dos lobos que terão morrido à fome. A população local diz que alguns animais foram libertadas, podendo agora estar refugiados em zonas minadas.

Alguns dos animais que sobreviveram foram levados para Dnipro, mas a Vetmarket diz que é muito difícil retirar animais para locais seguros em zonas que ainda se encontram em conflito.

Desde o início da invasão da Ucrânia que se registam relatos de zoos, quintas e abrigos de animais bombardeados e animais mortos pelos pelas tropas russas, quer para alimentação ou treino de tiro. Em Borodyanka, na região de Bucha, por exemplo, dos 485 animais de um abrigo, apenas 150 tinham sobrevivido e estavam desidratados e esfomeados.

Quando foi possível, os animais foram retirados para outros espaços ou para fora do país.

Outros zoos tiveram de decidir, no início da guerra, que os animais que não pudessem ser levados para locais seguros teriam de ser abatidos, nomeadamente leões, tigres e ursos. A fuga destes animais dos zoos durante os bombardeamentos poderia colocar as populações humanas em risco.