Entre sorteio da Liga dos Campeões, sorteio da Liga Europa e sorteio da Liga Conferência, a manhã desta segunda-feira foi bastante agitada e ditou alguns dos principais confrontos pós-Mundial no futebol europeu. Pelo meio, aparecia uma aparente bomba sem qualquer tipo de aviso: o Fenway Sports Group, o grupo norte-americano que é dono do Liverpool desde 2010, tinha decidido colocar o clube inglês à venda.

A notícia foi avançada pelo The Athletic, que acrescentava que o FSG já teve oportunidades de vender o Liverpool no passado mas recusou as propostas, decidindo agora abrir a porta a abordagens — tendo já preparado uma apresentação para todos os interessados e comunicado com o Goldman Sachs e a Morgan Stanley para que ambos estejam envolvidos na mediação de um eventual negócio.

???? EXCLUSIVE: Liverpool have been put up for sale by Fenway Sports Group. Sale deck has been produced for interested parties. Goldman Sachs + Morgan Stanley assisting evaluation process. Unclear if deal gets done but FSG inviting offers @TheAthleticFC #LFC https://t.co/hdmPKeb1ec

— David Ornstein (@David_Ornstein) November 7, 2022