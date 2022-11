[Em atualização]

Dois aviões usados durante a Segunda Guerra Mundial colidiram este sábado, em pleno voo, durante uma demonstração aérea no Wings Over Dallas Airshow, nos Estados Unidos, ainda não havendo informações disponíveis sobre eventuais vítimas nem sobre quantos ocupantes estavam a bordo de cada um dos aparelhos. As equipas de socorro já estão no local, avançam os meios de comunicação norte-americanos.

O momento foi registado em vídeo por elementos do público que assistiam à demonstração.

Midair collision between a P-51 and B-17 over Dallas Airport during air show. #Dallas pic.twitter.com/7tvvvDZ011 — (((Tendar))) (@Tendar) November 12, 2022

De acordo com vários meios de comunicação norte-americanos, que citam a Administração Federal de Aviação norte-americana, o acidente ocorreu entre dois modelos de meados do século 20, usados na Segunda Guerra Mundial — um Boeing B-17 Flying Fortress e um Bell P-63 Kingcobra —, cerca das 13h20 (19h30 na hora de Lisboa). O evento decorria no âmbito das comemorações do Dia dos Veteranos, no Aeroporto Executivo de Dallas, no estado do Texas, sul dos Estados Unidos.

BREAKING: 2 planes, including a B-17 Flying Fortress, collide at Dallas airshow pic.twitter.com/hdieiJuqvX — BNO News Live (@BNODesk) November 12, 2022

Logo após o embate entre as duas aeronaves, que provocou uma bola de fogo sobre o aeroporto de Dallas, os aparelhos despenham-se, dando origem a uma nuvem de fumo negra. Em algumas das imagens do acidente é possível perceber que muito próximo do local onde se deu o embate se encontravam vários outros aviões, que participavam na demonstração. Mas apenas os dois aviões foram envolvidos no acidente.