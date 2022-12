A tempestade que tem assolado os Estados Unidos da América continua a não dar tréguas e já foram confirmadas pelo menos 62 mortes em nove estados. O cenário da cidade de Buffalo, no Estado de Nova Iorque, continua crítico com o registo de 28 vítimas. Apesar das condições estarem a melhorar, admite-se que o número de mortos possa ser superior, à medida que as operações de resgate continuam.

De acordo com a BBC News, o chefe executivo do condado de Erie, onde se localiza Buffalo, indica que situação “continua feia” em muitas estradas locais e foram destacados cerca de 100 polícias para ajudar a controlar o trânsito. Além disso, as autoridades dão conta que algumas pessoas aproveitaram o grande nevão para assaltar e destruir lojas existindo até agora quatro detidos.

Na passada segunda-feira, Biden aprovou uma declaração de emergência que permite apoio federal ao Estado de Nova Iorque e utilizou a rede social Twitter para desejar as condolências aos que perderam familiares no fim-de-semana.

A governadora do estado, Kathy Hochul descreveu este “ciclone bomba” como o “nevão do século” e exemplifica o cenário de carros encontrados como uma”zona de guerra“. De acordo com a BBC News, acrescenta que muitas das viaturas de emergência não conseguiram ainda alcançar as zonas mais atingidas tendo ficado também elas presas na neve.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Mais de 4.600 voos cancelados e milhares de pessoas sem energia

BBC News indica que até meados da manhã desta terça-feira, mais de 4.600 voos na hora leste foram cancelados. Os meteorologistas apontam que o mau tempo deverá acalmar nos próximas dias, mas a recomendação de evitar viajar mantém-se. Além deste panorama que veio afetar o natal de muitas pessoas, durante o fim-de-semana cerca de 250.000 casas e empresas sofreram apagões, e mais de 4.000 pessoas na área permanecem sem energia.