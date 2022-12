Quando as Doce começaram a alcançar sucesso, Tozé Brito, um dos produtores da banda feminina, foi contactado por Linda de Suza (que morreu esta quqarta-feira aos 74 anos). Estávamos no princípio dos anos 80. O músico e produtor português meteu-se num avião e rumou a Paris para ajudar Linda de Suza a compor algumas das canções do novo disco que a artista estava a preparar. “Fiquei na casa dela, onde já havia um quarto para mim, e passámos duas semanas a trabalhar. Uma das canções que escrevi para ela foi a ‘Chuva Chuvinha’”, recorda o patrão da Universal.

Foi com essa canção que Linda de Suza regressou ao seu país a convite de Júlio Isidro, para participar no famoso programa “Passeio dos Alegres”. “Aparecia em palco debaixo de um guarda-chuva. Na altura já era uma espécie de embaixadora da música popular portuguesa em França”, conta o apresentador de televisão, lembrando também o convite feito depois para participar no Festival da Canção. “Não como participante, mas como convidada.”

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.