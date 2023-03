O brinde chegara de véspera e encaixava como uma luva na narrativa que o PSD quer vender no país e no continente. Num momento em que se antecipa o risco de o PSD depender de alianças à direita para preservar o poder na Madeira, o surpreendente rasgar do acordo de governação nos Açores serviu de guião ao apelo ao voto útil à direita: só um PSD reforçado e autossuficiente será capaz de garantir a estabilidade governativa.

Ainda que a decisão da Iniciativa Liberal tenha sido recebida com alguma perplexidade na direção do PSD, e percecionada com um ato isolado, fruto de inimizades regionais e feito à revelia da vontade de Rui Rocha, a verdade é que, sem nada fazer nesse sentido, os sociais-democratas ganharam redobrados argumentos para pedir uma maioria reforçada nos próximos atos eleitorais, Madeira e legislativas.

O primeiro a sugeri-lo esta quinta-feira, dia que marcou o arranque das primeiras jornadas interparlamentares na Madeira, foi José Manuel Fernandes, eurodeputado do PSD e chefe da delegação do partido no Parlamento Europeu, que não deixou de lembrar a importância de preservar o PSD como grande “referencial de estabilidade” na região e de fazer um apelo: “Os eleitores da Madeira sabem que não podem desperdiçar votos”.

