A polícia austríaca alertou esta quarta-feira para a possibilidade de um “ataque de motivação islamista” em igrejas de Viena, citando informações recebidas pelos serviços secretos do país.

Sem revelar a origem das informações, a polícia comunicou à população da capital da Áustria que reforçou a segurança em vários edifícios e aumentou a presença de agentes na cidade, noticiou a agência norte-americana AP.

#W1503 Our intelligence services have reason to believe that an assault with an islamistic motive is planned to be carried out in Vienna. As precautionary measure neuraligic points of interest have been put under increased guard by regular & special operation police forces. 1/2

