Quem é fã de citadinos, pela facilidade com que se desenvencilham em meio urbano e encontram lugar para estacionar mais facilmente, graças às suas medidas mais compactas, mas aprecia igualmente modelos com uma estética mais robusta e aventureira, tem no Aygo X uma das mais recentes opções a surgir no mercado. Porém, há quem também valorize uma certa dose de exclusividade e é para esse tipo de clientes que a Toyota concebeu o Aygo X Undercover Jun Takahashi, uma edição especial que foi apresentada na Semana da Moda de Paris “Fall 2023”, e que vai chegar a Portugal no Verão, com a entrega das primeiras unidades a estar programada para o final de Junho.

Para ter acesso a uma dessas unidades – a Salvador Caetano, representante da marca no nosso país, refere uma edição limitada mas avança que não está definido um número específico para o mercado português –, os interessados já podem efectuar a reserva online, a qual requer o pagamento de um sinal de apenas 100 euros, sendo que o preço desta versão com a assinatura de Jun Takahashi está fixado em 23.454,56€.

O estilista japonês que se tornou conhecido pela rebeldia das suas propostas, cruzando arte, streetwear e diversas subculturas musicais, optou por “vestir” o crossover citadino da Toyota com cores vibrantes, que ganham ainda mais vida pelo contraste. As alterações de design desta série limitada, que será produzida apenas entre Maio e Novembro (sete meses), incluem uma cor de carroçaria cinza com dois tons exclusiva, que foi especialmente desenvolvida pela Toyota, com detalhes em vermelho coral para as jantes de liga leve pretas de 18”. No habitáculo, os bancos e os tapetes ostentam a marca Undercover, cujo lema (“chaos/balance”) surge inscrito no tejadilho “Silver Sky”.