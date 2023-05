Um mês depois de sofrer uma lesão grave no Grande Prémio de Espanha, em Jerez de la Frontera e após ser abalroado por Fabio Quartararo, Miguel Oliveira voltou a subir a uma mota no Aprilia All Stars, o evento anual do construtor italiano no circuito de Misano. Não arriscou nas manobras, mostrou-se obviamente limitado fisicamente e não escondeu o pessimismo: não é certo que regresse à competição já no próximo Grande Prémio, a 10 e 11 de junho, em Mugello.

“Uma lesão no ombro não é fácil de recuperar, mas estamos a fazer o melhor que podemos, com fisioterapia. Hoje fiz algumas voltas na mota, para os adeptos e sem forçar, mas senti-me muito desconfortável. Não sei se estarei em Mugello, vou esperar até à semana do Grande Prémio para saber se corro ou não”, explicou o piloto português, que está a curar a fratura sofrida sem recurso a intervenção cirúrgica.

Mais à frente, também em declarações oficiais aos meios oficiais do MotoGP, Miguel Oliveira deixou claro que só volta à pista quando sentir que está completamente preparado. “Quero voltar a 100% e ser competitivo. Sei que vai ser difícil, perde-se ritmo a cada corrida que se perde, mas é preciso voltar de forma segura, sem pensar em lesões. Esse será o objetivo, tenho de estar a 100%. Sei que posso obter bons resultados, mas temos de olhar em frente e ser positivos. As quedas que tive podiam ter sido piores. É uma questão de voltar, recuperar o ritmo e voltar ao topo”, acrescentou.

Mais otimistas, porém, estiveram tanto o pai do piloto português como Razlan Razali, o diretor da RNF Aprilia. “Está em plena recuperação. A lesão está a ser mais prolongada do que o esperado, mas há progressos e resultados promissores. Faltam quase duas semanas até ao primeiro treino em Mugelllo. Acreditamos que o Miguel poderá estar lá”, atirou Paulo Oliveira, numa linha de pensamento semelhante à de Razali, que indicou que se Miguel Oliveira “anda de mota em Misano”, também poderá fazê-lo em Mugello.