A Fox News terá enviado uma carta de “cease-and-desist”, uma medida legal, com o intuito de obrigar Tucker Carlson, ex-apresentador da estação norte-americana, a pôr fim ao programa que lançou no Twitter. Esta notícia é avançada pelo Axios e pela NBC News, que citam fontes próximas do processo.

Carlson, que tinha um programa em nome próprio na Fox News, onde defendia o ex-Presidente Donald Trump e várias teorias da conspiração, lançou na semana passada um programa no Twitter, onde continua a partilhar as suas visões políticas. “Tucker on Twitter” estreou a 6 de junho e, a longo do primeiro episódio de dez minutos, Tucker alegou que foi a Ucrânia a fazer o ataque à barragem em Kakhova, em território ocupado pela Rússia.

O ex-apresentador da Fox News foi despedido do canal em abril deste ano. Só em maio é que foram conhecidas as razões do despedimento: o New York Times avançou que foi despedido por ter defendido que um membro da Antifa fosse espancado até à morte. Numa mensagem privada, escreveu que, ao ver as imagens do espancamento do homem, pensou que aquela “não é a forma como os homens brancos lutam”.

Harmeet Dhillon, advogada de defesa de Carlson, disse em comunicado que “a Fox News continua a ignorar os interesses dos seus espectadores, para não mencionar as suas obrigações para com os acionistas”. “Reforçando a sua decisão mais catastrófica de programação na história da indústria de notícias por cabo, a Fox News está agora a exigir a Tucker Carlson que fique em silêncio até depois das eleições de 2024”. “O Tucker não vai ser silenciado novamente”, acrescentou.

A estação de televisão considera que, mesmo que Tucker já não tenha contrato com a Fox News, o ex-apresentador está a violar o contrato com a estação. A relação contratual entre as duas partes começou em novembro de 2019 e recebeu uma adenda em fevereiro de 2021, quando foi introduzida uma cláusula para limitar as participações de Tucker noutros meios de difusão.

Elon Musk, o dono do Twitter, saudou o lançamento do programa na sua rede social. Durante o fim-de-semana, Musk até abriu a porta a outros comentadores que foram afastados de estações de televisão. “Seria ótimo ter Rachel Maddow, Don Lemon e outros da esquerda que pusessem os seus programas nestas plataformas. Sem exclusividade ou documentos legais requeridos.”

Musk ainda disse que, quem quisesse seguir os passos de Tucker Carlson, “receberá apoio total” do Twitter. “A praça digital é para todos.”