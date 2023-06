Siga aqui o liveblog sobre a guerra na Ucrânia.

Kristina Baikova, 28 anos, vice-presidente do banco russo Loko-Bank, morreu depois de cair da janela do seu apartamento, num décimo primeiro andar, em Moscovo.

O acidente terá acontecido na noite de 23 de junho, mas só esta quinta-feira, 29, é que chegou à imprensa russa, indica a agência de notícias bielorrussa, Nexta.

