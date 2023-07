Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

Kiev reivindicou esta quarta-feira ter destruído um depósito de munições em Makiivka, na parte leste de Donetsk, enquanto a Rússia afirmou que o ataque atingiu alvos civis.

As autoridades impostas pela Rússia na região disseram que 68 civis ficaram feridos no ataque de terça-feira, incluindo três crianças. A mesma fonte apontou também uma morte no ataque e o presidente da câmara da cidade nomeado pela Rússia, Vladislav Kliucharov, relatou danos a cerca em quarenta casas. Nenhuma das informações pode ser confirmada no imediato por fonte independente.

Explosions sounded again in occupied #Makiivka As a result of shelling, a fire broke out at an oil depot in Makiivka. Five oil tanks caught fire, which resulted in an explosion, and the fire spread to nearby trees. pic.twitter.com/KUg2bIb2wR

