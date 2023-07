A Air France-KLM anunciou esta sexta-feira que obteve um lucro de 260 milhões de euros no primeiro semestre, após ter perdido 228 milhões no mesmo período de 2022.

Se for considerado isoladamente o segundo trimestre, o resultado líquido alcançou 604 milhões de euros.

O grupo aéreo franco-holandês anunciou esta sexta-feira em comunicado que o seu resultado operacional, que tinha sido praticamente nulo na primeira metade do ano passado, subiu para 426 milhões de euros entre janeiro e junho.

O resultado operacional do segundo trimestre alcançou 733 milhões, quase o dobro do registado um ano antes.

A Air France-KLM explicou que os resultados do segundo trimestre foram possíveis com a descida do preço dos combustíveis e um aumento do nível de ocupação dos seus aviões, que compensaram a inflação de custos.

A faturação cresceu 13,7% no segundo trimestre para 7.624 milhões de euros e no conjunto do semestre aumentou 25,1% para 13.953 milhões.

A taxa de ocupação dos aviões foi de 86,9% em todo o semestre, 6,7 pontos acima do que tinha sido no mesmo período de 2022 e a receita média por passageiro subiu 21%, o que se deve precisamente ao facto de os aviões – sobretudo em voos intercontinentais – estarem mais cheios.

A Air France-KLM prevê para o terceiro trimestre uma oferta equivalente em 95% à que tinha no mesmo período de 2019, antes da crise causada pela pandemia de Covid-19.

O grupo prevê recuperar os níveis anteriores à pandemia no próximo ano.