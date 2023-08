O cantor e ator espanhol Miguel Bosé foi alvo de um assalto à mão armada na passada sexta-feira, 18 de agosto. O artista contou nas redes sociais que 10 assaltantes invadiram a sua casa em Rancho San Francisco, um empreendimento de alta segurança com casas de luxo na Cidade do México, e o mantiveram preso, juntamente com os filhos, durante duas horas.

“Caros amigos, na sexta-feira à noite, um grupo de dez indivíduos armados invadiu a minha casa. Assaltaram-nos. Mantiveram-me a mim, aos meus filhos, aos empregados da casa amarrados durante mais de duas horas“, escreveu numa publicação no Instagram.

“Levaram-nos tudo”, confessou. Enquanto estiveram presos na garagem, o grupo teve tempo para levar a cabo o assalto: roubaram joias, dinheiro, um carro e outros bens. O veículo usado foi entretanto encontrado pela polícia mexicana a cerca de 20 quilómetros da casa. Segundo o jornal espanhol El País, as autoridades estão a investigar o caso e a tentar descobrir — e perceber — como é que um grupo de 10 pessoas encapuçadas entraram num empreendimento de luxo vigiado.

Apesar do momento “muito tenso, delicado e desagradável”, como descreve Bosé, o cantor espanhol avança que todos estão bem e que os seus filhos, de 12 e oito anos, demonstraram coragem: “Os meus filhos comportaram-se como dois homens corajosos. Admirável.”

As câmara de videovigilância permitiram às autoridades ver os assaltantes a desarmar o guarda-costas de Bosé, a entrar no veículo — onde fugiram com os bens roubados — e a obrigar o motorista do artistas a levá-los para fora do empreendimento. “Estava tudo muito estudado e milimétrico, para encurtar [o tempo do assalto]”, escreveu na publicação.

Miguel Bosé deixou um agradecimento “pelo apoio e preocupação constante” que recebeu, avançando que, apesar dos rumores, não vai abandonar o México. “Aqui estou e aqui ficarei para fazer frente ao que seja, no país mais hospitaleiro do planeta”, concluiu.

Segundo o jornal espanhol, o Ministério Público do México entrou em contacto com o administrador do Rancho San Francisco, que lhes disse que o cantor não estava em casa e que não queria prestar declarações sobre o assalto.