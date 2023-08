Já “faz história” a fotografia de Donald Trump na prisão de Fulton, na Geórgia (EUA), com a própria campanha do magnata e comerciantes com e sem ligações partidárias a aproveitá-la para vender merchandising, descreve a Reuters, que acredita que a imagem “pode tornar-se a mais famosa de todas [as “mugshots”], partilhada à volta do mundo por detratores e apoiantes”.

O próprio Trump tenta virar o jogo a seu favor e aproveitou a fotografia para voltar ao Twitter (agora denominado X), depois de dois anos e meio de ausência. E para pedir donativos, insistindo na tese de que está em curso uma campanha contra si para interferir nas eleições de 2024, às quais é pré-candidato pelos republicanos. O magnata entregou-se esta semana na prisão de Fulton, no âmbito de um processo criminal em que é acusado de conspiração para tentar alterar os resultados das eleições presidenciais de 2020.

A “mugshot” (a expressão usada para referir estas fotografias tiradas na prisão) de Trump junta-se a uma longa lista histórica de imagens de personalidades ligadas ao mundo da música, ao cinema até a outros políticos ou ativistas. Veja na fotogaleria algumas das mais conhecidas (e os motivos que levaram a polícia a captá-las).