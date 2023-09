Uma réplica da Capelinha das Aparições de Fátima é inaugurada no sábado em Koclirov, na Rep. Checa, revelou o Apostolado Mundial de Fátima, associação pública internacional de fiéis.

Segundo informação disponível no seu sítio na Internet, “o centro nacional do Apostolado Mundial de Fátima, na República Checa, inaugura uma réplica exata da Capelinha das Aparições de Fátima, em Koclirov”, no sábado.

“Esta réplica da Capelinha de Fátima pretende reforçar os laços com o Santuário de Fátima e ajudar os fiéis da Europa Oriental e Central que visitarem o local a crescer na sua devoção mariana, nomeadamente através do Rosário e da devoção ao Imaculado Coração de Maria”, adianta a mesma fonte.

No mundo, existem réplicas da Capelinha de Fátima no Brasil, nos Estados Unidos da América, em Porto Rico e nas Filipinas, revelou o Santuário de Fátima, explicando que “em construção estão projetos idênticos no Panamá e na Ilha Samoa“.

A agência Ecclesia noticiou que “esta réplica e o centro de espiritualidade que a acolhe, um antigo mosteiro que esteve sujeito a duras medidas de perseguição por parte do regime comunista, pretendem ser uma referência maior no país, de peregrinação e de oração, de modo particular para os cristãos dos países vizinhos, que nutrem uma devoção especial por Nossa Senhora de Fátima”, explica o secretariado da associação.

A cerimónia oficial de dedicação da capela começa às 10h00 locais (menos uma hora em Lisboa) e, entre outras entidades, vai estar presente o reitor do Santuário de Fátima, padre Carlos Cabecinhas.

O Apostolado Mundial de Fátima, sediado em Fátima, tem decreto de aprovação emitido pelo Conselho Pontifício para os Leigos em 7 de outubro de 2005.

“Nasceu com o nome de Exército Azul de Nossa Senhora de Fátima. Cresceu rapidamente e instalou-se pelo mundo inteiro, transformando-se num grande movimento internacional”, refere a organização, explicando que “conta com milhões de membros e vários centros nacionais”.

De acordo com o Santuário de Fátima, a Capelinha das Aparições foi “erigida entre 28 de abril e 15 de junho de 1919” e neste local foi celebrada missa pela primeira vez em 13 de outubro de 1921.

“Dinamitada na madrugada de 6 de março de 1922, foi restaurada e reinaugurada em 13 de janeiro de 1923”, adianta o santuário, explicando que, “embora sujeita a ligeiras alterações, a Capelinha das Aparições mantém os traços originais e característicos de uma ermida popular”.

Segundo o templo mariano, “o alpendre atual foi inaugurado aquando da primeira vinda de João Paulo II ao Santuário de Fátima, nos dias 12 e 13 de maio de 1982”.

“Em 1988, Ano Mariano, o teto foi forrado com madeira de pinho, proveniente do norte da Sibéria, madeira que foi escolhida pelas suas características de leveza e durabilidade”, esclarece, acrescentando que “a peanha onde se encontra a Imagem de Nossa Senhora marca o sítio onde estava a pequena azinheira sobre a qual a Senhora do Rosário apareceu”.