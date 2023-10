Quase 1.000 pássaros canoros migratórios morreram na madrugada de quinta para sexta-feira após colidirem com as janelas de um centro de exposições de Chicago, nos Estados Unidos.

De acordo com especialistas em aves, o incidente é o resultado de condições de migração privilegiadas, chuva, luzes baixas do centro de exposições – o McCormick Place Lakeside Center – e paredes “forradas” de janelas, noticiou a agência Associated Press (AP).

David Willard verifica há 40 anos o terreno do centro de exposições à beira do lago de Chicago, à procura de pássaros mortos, mas, na manhã de quinta-feira, ficou chocado com o cenário que encontrou: centenas de pássaros canoros mortos.

“Era como um tapete de pássaros mortos nas janelas”, frisou Willard, diretor aposentado da divisão de aves do Chicago Field Museum, onde as suas funções incluíam gerir, preservar e catalogar a coleção de 500 mil espécimes de pássaros do museu.

“Uma noite normal seria de zero a 15 aves [mortas]. Foi uma espécie de exceção chocante em relação ao que estamos habituados. Em 40 anos a acompanhar o que está a acontecer em McCormick, nunca vimos nada remotamente nessa escala”, realçou.

This morning as children waited to enter school in Chicago, birds fell dead at their feet. The culprit? Reflective glass windows. 15 dead birds were recovered from one school.

If you are interested in making your workplace bird-friendly, please call us: 773-988-1867. pic.twitter.com/gtlmkWUsgf

— Chicago Bird Collision Monitors (@BirdMonitors) October 5, 2023