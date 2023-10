Conhecido por premiar restaurantes com as desejadas estrelas, o guia Michelin anunciou esta semana uma nova área que não só merecerá a atenção dos seus críticos como os felizes contemplados terão direito a uma classificação.

Em comunicado, o Guia anunciou que as suas equipas selecionaram mais de 5 mil hotéis e alojamentos de todo o mundo, disponíveis para reserva no site e apps Michelin para dispositivos móveis. Dentro desta fornada, criou a Chave Michelin, uma “distinção especial que destaca os estabelecimentos que oferecem as experiências hoteleiras mais excecionais”. E que começatrá a abrir portas já a partir do próximo ano.

O guia adianta ainda que este processo de escolha levou quatro anos e decorreu em 120 países, procurando, à semelhança com o que sucede com os restaurantes, destinos únicos para os clientes. São cinco os critérios que norteiam a decisão: desde logo, o hotel em si; depois a excelência em termos de arquitetura e design de interiores; a qualidade e coerência do serviço, conforto e manutenção; a singularidade do espaço; e por fim a harmonia entre o nível da experiência e o valor pago.

A chave Michelin será entregue todos os anos a estabelecimentos que preencham estes requisitos, concedida após uma ou várias estadias no local realizadas de forma anónima pelas equipas de críticos. As resultados da seleção inicial serão revelados no primeiro semestre de 2024.

É precisamente em fevereiro de 2024 que o Algarve acolherá a primeira cerimónia de sempre do Guia Michelin em que Portugal apresenta a sua própria seleção de estrelas separada de Espanha e com um evento próprio. Dieter Koschina, do Vila Joya, e Rui Silvestre, dos Vistas, vão coordenar o jantar do evento para 500 pessoas, que terá como cenário o hotel NAU Salgados Palace & Congress Center da Guia, em Albufeira.