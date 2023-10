Mais do que um aumento das taxas, o próximo Orçamento do Estado para 2024 vai trazer uma revolução na tributação do tabaco em Portugal. Antes o valor das taxas era fixado em função do preço. Tabaco mais caro paga mais imposto. O novo modelo centra-se mais na quantidade de nicotina para definir a carga fiscal e pretende penalizar os artigos que hoje são mais baratos e, sobretudo, alguns produtos recentes que têm conquistado sobretudo pelo preço novos fumadores entre os mais jovens.

De acordo com informação recolhida pelo Observador, o novo imposto previsto para 2024 provocará uma subida de 30 a 40 cêntimos por maço de cigarros — o preço atual ainda está na maioria das marcas abaixo dos 5 euros — isto no caso do acréscimo de tributação ser todo transferido para o preço final.

Mas é nos produtos mais baratos que o impacto pode ser maior em termos relativos. É o caso de algum tipo de cigarrilhas que por serem comercializadas a preços inferiores — entre 2,5 e pouco mais de três euros por maço (embora com menos unidades por pacote) — pagavam menos imposto. Com a proposta orçamental, o nível de imposto aplicado é equiparado ao mínimo cobrado aos cigarros normais, o que pode fazer em alguns casos quase duplicar o preço final.

