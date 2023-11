Fotos com o Papa ao lado de um determinado modelo oferecido por um construtor de automóveis não são tão raras quanto isso. Sua Santidade já posou com Lamborgini, Dacia, Opel, Fiat, entre outros, mas a imagem que ilustra esta notícia não tem nada a ver.

É conhecido o plano da Cidade do Vaticano em tornar-se o primeiro Estado do mundo a atingir a neutralidade carbónica, por via da utilização de fontes de energia renováveis e aderindo à mobilidade eléctrica, sendo que este último objectivo tem data marcada. Até 2030, o Estado da Cidade do Vaticano (ECV) vai desfazer-se dos veículos poluentes que integram a sua frota, substituindo-os gradualmente por modelos com zero emissões. É aí que entra a Volkswagen, que anunciou estar a “apoiar o Vaticano na transição para a mobilidade sustentável”.

A informação foi divulgada por ocasião da entrega de duas unidades do ID.3 ao Sumo Pontífice, na versão Pro Performance. Mas muitas mais se seguirão, já no arranque do próximo ano, altura em que o Vaticano vai receber cerca de 40 exemplares da família eléctrica ID, entre diferentes unidades do hatchback ID.3 e dos SUV ID.4 e ID.5.

Denominado “Conversão Ecológica 2030”, o plano do Vaticano passa por reduzir progressivamente a pegada de carbono dos veículos ao seu serviço, tendo a Volkswagen sido escolhida como parceira neste programa de electrificação. “Os veículos de emissões zero das marcas do Grupo Volkswagen serão progressivamente entregues através da Volkswagen Financial Services a partir do início de 2024 e até que toda a frota tenha sido completamente substituída, em 2030”, informou o construtor.

“Estamos muito satisfeitos por apoiar o Vaticano neste importante projecto. Trata-se de algo muito especial para nós, mostrando que as nossas soluções de mobilidade são extremamente competitivas”, destacou o presidente do conselho de administração da Volkswagen Financial Services AG, Christian Dahlheim, que se deslocou pessoalmente até ao ECV para registar para a posteridade a entrega dos dois primeiros ID. A acompanhá-lo esteve Imelda Labbé, com o pelouro do Marketing, Vendas e Pós-Venda no conselho de administração da Volkswagen. “É uma grande honra para a nossa marca que os funcionários do Vaticano estejam agora também entre os condutores dos nossos ID, o que realça a carácter atractivo dos nossos modelos totalmente eléctricos”, referiu esta responsável.