Marta Temido já se mostrou disponível para falar e António Lacerda Sales já pediu ao Ministério da Saúde os documentos que o Expresso noticiou e alegadamente provarem que foi o próprio quem marcou a consulta para as gémeas luso-brasileiras, pois o ex-secretário de Estado diz que não se lembra. Perante isto, a Iniciativa Liberal (IL) pediu que os ex-governantes fossem ao Parlamento esclarecer o que sabem do caso das duas meninas que vieram a Portugal em 2019 receber o medicamento Zolgensma – um dos mais caros do mundo. E não aceitou o “não” do Partido Socialista como resposta.

